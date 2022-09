POL-DN: Aufmerksame Bürgerin meldet Autoknacker

Düren (ots) - In Birkesdorf sind Unbekannte am Wochenende in ein Fahrradgeschäft auf der Straße Am Langen Graben eingebrochen. Hierfür schlugen die Täter ein Loch in die Rückwand des Lagers. Dann entwendeten sie rund 40 E-Bikes. Aufgefallen ist der Einbruch am Montag (12.09.2022). Nach ersten Erkenntnissen stemmten die Täter ein Loch in die Au?enwand und verschafften sich so Zutritt zum Lager. Insgesamt rund 40 ...

