POL-DN: Unbekannte stehlen E-Bikes mit sechsstelligem Wert

Düren (ots)

In Birkesdorf sind Unbekannte am Wochenende in ein Fahrradgeschäft auf der Straße Am Langen Graben eingebrochen. Hierfür schlugen die Täter ein Loch in die Rückwand des Lagers. Dann entwendeten sie rund 40 E-Bikes.

Aufgefallen ist der Einbruch am Montag (12.09.2022). Nach ersten Erkenntnissen stemmten die Täter ein Loch in die Au?enwand und verschafften sich so Zutritt zum Lager. Insgesamt rund 40 E-Bikes von Markenherstellern konnten die Täter entwenden. Diese luden sie vermutlich in einen Sprinter oder Lkw. Insgesamt machten die Täter dabei Beute im unteren sechsstelligen Eurobereich. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

