Lkr. TUT) - Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

Am Samstag (13.05.2023) ist es in Spaichingen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 37-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Diese befuhr um 13:45 Uhr den Radstreifen aus Richtung Aldingen kommend in Richtung Spaichingen. Auf Höhe Hofener Öschle querte sie im Bereich Hauptstraße die Fahrbahn. Ein aus Fahrtrichtung Hauptstraße kommender 28-jährigen Ford-Fahrer übersah die bevorrechtigte Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin fiel durch den Kontakt zu Boden und verletzte sich leicht. Zur Kontrolle wurde sie in ein Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden an Auto und Fahrrad beläuft sich auf rund 300 Euro.

