Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen auf Kita-Spielplatz

Zweibrücken (ots)

Zeit: 09.09.2022, 17:00 Uhr - 12.09.2022, 07:00 Uhr und 12.09.2022, 17:00 Uhr - 13.09.2022, 07:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Röntgenstraße 12. SV: Bislang unbekannte Täter beschädigten in zwei Zeiträumen auf dem umzäunten Außengelände (Spielbereich) der Kita ein Erdbeerpflanzbeet aus Holz ("Erdbeerpyramide"), ein Klettergerüst für die Kinder, zwei Blumentöpfe aus Terracotta und einen Blumenübertopf, so dass ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Außerdem hoben sie im zweiten Tatzeitraum (Nacht zum 13. September) einen Gullydeckel am rechten Nebeneingang zur Kita aus dem Boden und warfen diesen in die Windeltonne des Kindergartens.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Vandalismustaten. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell