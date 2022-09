Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw in der Schützengartenstraße aufgebrochen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei in Höhe der Schützengartenstraße 18 geparkte Pkw aufgebrochen. An einem Skoda Fabia wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Ein rosafarbener Geldbeutel mit diversen Papieren wurde entwendet. Der Gesamtschaden beträgt circa 900 Euro.

Bei gleicher Vorgehensweise wurden aus einem Ford Focus Firmenunterlagen, eine Ray-Ban-Sonnenbrille, ein Lasermessgerät und ein Handy, Samsung Xcover, entwendet. Hier wird der Gesamtschaden auf 1700 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

