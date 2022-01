Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstahl mit Anschlusstat

Obernkirchen (ots)

(ma)

Aus der Jackentasche einer 67jährigen Obernkirchenerin hat ein unbekannter Taschendieb am Donnerstag gg. 11.20 Uhr das Portemonnaie stehlen können und eine mit entwendete EC-Karte umgehend für eine Bargeldabhebung an einem Geldautomaten eingesetzt.

Der Diebstahl des Portemonnaies erfolgte in einem Obernkirchener Supermarkt an der Neumarktstraße.

Im direkten Anschluss an den Diebstahl wurden mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten am Marktplatz 2350 Euro abgehoben.

Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang noch nicht erlangt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell