POL-NMS: 230505-2-pdnms Eine Geschädigte nach Schockanrufen von gestern in Neumünster

Neumünster (ots) - Bereits am 27.04.2023 gegen 09.35 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fritz-Klatt-Straße 75 in Neumünster, bei dem Unfall wurde ein 12 jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 12 jährige Fahrradfahrer befuhr die Fritz-Klatt-Straße in Fahrtrichtung Wasbeker Straße. Ein PKW Fahrer / in kam ihm entgegen und fuhr Richtung Niebüller ...

