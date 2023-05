POL-NMS: 230503-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Eckernförde (ots) - Am 27.04.2023, um 16:40 Uhr, kam es in Eckernförde in Höhe der Ostlandstr. 35 zu einem Verkehrsunfall. Das Verursacherfahrzeug, ein roter Golf, stieß mit einem geparkten silbernen Opel zusammen. Der rote Golf entfernte sich in Richtung B203. Das Verursacherfahrzeug konnte letztendlich in Höhe Lidl in der Ostlandstraße angetroffen werden. ...

