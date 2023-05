Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230504-1-pdnms Anrufe von falschen Polizeibeamten in Neumünster

Neumünster (ots)

Dieser Betrugsversuch reißt derzeit einfach nicht ab. Immer noch versuchen falsche Polizeibeamten am Telefon, gerade von älteren Mitbürgern, Geldbeträge für eine angebliche Kaution zu bekommen.

Die Betrüger versetzen ihre Opfer telefonisch in Angst und Schrecken und teilen sehr ernst am Telefon mit, dass der Sohn / Tochter jemanden im Straßenverkehr tot gefahren habe. Dann wird in der Regel gefragt, wieviel Geld man denn auf dem Konto habe, was man schnell abholen könnte. Das Geld sollen die Opfer dann sofort an jemanden übergeben oder auch auf ein Konto überwiesen werden, damit der Sohn / Tochter nicht ins Gefängnis muss.

Am heutigen Tag, den 04.05.2023, kam es zu diversen dieser Anrufe im Stadtgebiet von Neumünster.

Bitte bedenken Sie :

Die Polizei - aber auch Gerichte, Behörden, Banken und die Verbraucherzentrale - wird Sie niemals telefonisch um das Herausgeben Ihrer Wertsachen oder zur Zahlung von Geldbeträgen bitten. Erst recht nicht auf ausländische Bankkonten.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie niemals Kontodaten oder Passwörter am Telefon preis oder gleichen Sie diese niemals mit einem Anrufer ab.

Lassen Sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen - auch nicht von angeblichen Polizisten.

Bei verdächtigen Anrufen: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Und besonders in solchen Fällen wie geschildert : Rufen Sie Ihren Sohn / Tochter persönlich an, ohne Rücksprache mit Ihrem Kind, oder auch mit der richtigen Polizei, niemals Geldbeträge an fremde Personen übergeben oder auch überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell