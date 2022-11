Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Donnerstag meldete ein Zeuge insgesamt 37 tote Wdilgänse auf einem Feld an der Albers-Wilken-Straße in Twist. Die Gänse wurden offensichtlich geschossen und dann an besagter Stelle abgelegt. Die Tatzeit war vermutlich in der Nacht zu Donnerstag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

