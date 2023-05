POL-KN: (Konstanz) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (13.05.2023)

Konstanz (ots) - Am Montagmorgen, gegen 4.15 Uhr, ist auf der Max-Stromeyer-Straße ein Unfall passiert, bei dem an einem Auto die Ölwanne aufgerissen ist. Ein 57-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Riedstraße unterwegs und fuhr auf Höhe einer Metzgerei über einen auf der Straße liegenden E-Scooter. Hierbei riss die Ölwanne des VW auf. Das auslaufende Öl streute die ...

mehr