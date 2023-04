Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Mehrere leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 36 im Bereich der Vogesenbrücke.

Nach derzeitigem Sachstand rangierte gegen 11.20 Uhr ein Lkw auf einer Straßenbaustelle. Hierbei ragte offenbar das Heck des Fahrzeuges in den Gleisbereich der Straßenbahn. Eine in Richtung Daxlanden fahrende Bahn streifte hierbei die Ladefläche des Lkw. Dies führte dazu, dass auf der rechten Fahrzeugseite die Scheiben der Bahn stark beschädigt wurden. Zwei Personen in der Straßenbahn erlitten hierbei Verletzungen und wurden von Rettungsdiensten noch am Unfallort versorgt. Der Fahrer des Lkw kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

