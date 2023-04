Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub am Bahnhof

Karlsruhe (ots)

Unbekannte versuchten am Samstagabend einen 15-Jährigen am Bahnhof in Bretten auszurauben. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen zwei bislang unbekannte Männer, die sich in Begleitung einer Frau befanden, gegen 20:40 Uhr nahe des Bahnhofs zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren an. Einer der Männer bot den Jugendlichen daraufhin verschiedene Guthabenkarten zum Kauf an. In dem Glauben die Karten zu einem günstigen Preis zu erhalten, erwarb der 15-Jährige eine vermeintliche Gutscheinkarte. Als die beiden Jungen anschließend in Richtung Kreisverkehr davonliefen, nahmen die bislang unbekannten Männer deren Verfolgung auf und offerierten ihnen erneut Guthabenkarten. Um offenbar eine weitere Karte zu kaufen, holte der 15-Jährige seinen Geldbeutel heraus. Hierbei griff einer der Täter nach der Geldbörse und versuchte diese dem Geschädigten zu entreißen. Da ihm dies jedoch misslang, schlug er im weiteren Verlauf auf den 15-Jährigen ein. Anschließend hob der Täter einen 10-Euro-Schein, der im Zuge des Gerangels wohl zu Boden gefallen war, auf und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Der 15-Jährige erlitt durch die Schläge glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen und musste nicht ärztlich behandelt werden.

Beide Tatverdächtige haben laut Angaben des Geschädigten schwarze ca. 5 mm kurze Haare und waren schwarz gekleidet. Der Mann, der auf den 15-Jährigen einschlug, ist ca. 170 cm groß und trug einen kurzen Bart sowie eine Kappe. Die unbekannte Frau, die war weiß gekleidet und hatte hellblonde Haare.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere sucht die Polizei nach einem Autofahrer, der offenbar auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und anhielt.

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell