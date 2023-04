Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Handtaschenraub in Oberreut - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Eine 83-jährige Frau wurde am Freitagvormittag in Karlsruhe-Oberreut Opfer eines Handtaschenraubes. Der Täterin gelang es unerkannt zu flüchten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hob die Geschädigte zunächst gegen 09:30 Uhr in einer Bank-Filiale in der Otto-Wels-Straße Bargeld ab und tätigte im Anschluss in einem nahegelegenen Supermarkt einen Einkauf. Auf ihrem Heimweg näherte sich der Rentnerin auf einem Fußweg hinter der zuvor genannten Bankfiliale offenbar gegen 09:50 Uhr eine bislang unbekannte Frau von hinten und entriss der Geschädigten unvermittelt ihre Handtasche. Anschließend flüchtete die Unbekannte zu Fuß in Richtung Bernhard-Lichtenberg-Straße. Die 83-Jährige stürzte beim Tatgeschehen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach der Täterin blieb ergebnislos. Im Tatortumfeld wurde die Handtasche der Geschädigten aufgefunden. Daraus fehlte ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Zur Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666 5555 zu melden.

Die Täterin wird beschrieben als ungefähr 30 Jahre alt, sie hatte dunkle Haare, war zwischen 165-170 cm groß, trug einen beigen Mantel mit Kapuze und Sportschuhe.

Julian Scharer, Pressestelle

