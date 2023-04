Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Gaststätte in Langenbrücken ein und entwendeten Bargeld sowie Armbanduhren.

Die Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 07:30 Uhr vermutlich über einen Innenhof Zutritt auf das Gelände der Gaststätte in der Hauptstraße. Über ein gekipptes Fenster gelangten die Einbrecher in das Restaurant und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Armbanduhren. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

