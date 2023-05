POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte besprühen ein Auto mit Farbe- Hinweise erbeten (13./14.05.2023)

Singen (ots) - In der Rielasinger Straße ist im Zeitraum von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, ein silberfarbener Ford Fiesta von einem Unbekannten mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Außerdem riss der Täter noch eine Zierleiste am linksseitigen B-Holmen ab. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0. Rückfragen bitte an: Nicole ...

