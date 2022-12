Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Krefeld (ots)

Am Freitag den 09 Dezember 2022, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 63jähriger Pkw Fahrer aus Meerbusch den Dießemer Bruch in Fahrtrichtung Siemesdyk. An der Kreuzung Dießemer Bruch/Untergath übersah der 63 Jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei stieß er mit einem 55jährigen Pkw Fahrer aus Krefeld zusammen, der die Straße Untergath in Fahrtrichtung Oppum befuhr. Der 55 Jährige wurde leichtverletzt, die 43jährige Beifahrerin des 63 Jährigen wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt.

