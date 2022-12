POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei Krefeld: Tötungsdelikt auf der Garnstraße - Tatverdächtige aus Untersuchungshaft entlassen

Krefeld (ots) - Unbekannte hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten nahezu das gesamte Haus und entkamen mit Bargeld und Schmuck. Der Eigentümer hatte sein Haus am Buscher Holzweg am Montag (5. Dezember 2022) gegen 12:30 Uhr verlassen und war gegen 18:20 Uhr zurückgekehrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei Krefeld in Verbindung zu setzen. ...

