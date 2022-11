Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Kellerbrand in Stuttgart-Münster

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend um 18:15 Uhr über Notruf 112 zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Münster alarmiert. Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Haus selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst übernahm die Betreuung der Betroffenen. Zwei Trupps der Freiwilligen Feuerwehr gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Kräfte der Berufsfeuerwehr belüfteten den Treppenraum. Bereit gut 20 Minuten nach der Alarmierung war der Brand gelöscht. Im Nachgang kontrollierte die Feuerwehr alle Wohnungen im Haus. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 20:00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Direktionsdienst, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechsellader mit Abrollbehälter Atemschutz, Gerätewagen Transport Feuerwache 3: Löschzug Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster: Löschfahrzeug, Drehleiter Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Notarzteinsatzfahrzeug 2 Rettungswagen

