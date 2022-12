Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falscher Wasserwerker erbeutet hohen vierstelligen Bargeldbetrag - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Als die 95-Jährige die Tür öffnete, muss der Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, sehr überzeugend gewesen sein. Die Krefelderin ließ ihn ins Haus. Er überprüfte die Dichtungen aller Wasseranschlüsse im Haus und im Keller. Dort angekommen sprach der Mann die Seniorin auf eine anfallende Gebühr an. Sie nahm daraufhin Bargeld aus einem Umschlag, der sich in einem Wandschrank im Keller befand. Der Täter brachte sein Opfer unter einem Vorwand dazu, etwas aus dem Erdgeschoss zu holen. Auf dem Weg zurück kam ihr der Mann auf der Treppe entgegen. Mit dem Versprechen, in einer Stunde wiederzukommen, um die Überprüfung abzuschließen, verabschiedete sich der Mann. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass der Umschlag mit einem hohen vierstelligen Geldbetrag fehlte. Sie informierte die Polizei.

Zeugen, die am Dienstag (6. Dezember 2022) zwischen 14:30 und 14:50 Uhr einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren, 1,80 Meter Größe, mit schlanker Statur und dunkler Kleidung auf der Rather Straße gesehen haben, mögen sich bitte unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de mit der Polizei Krefeld in Verbindung setzen. (413)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell