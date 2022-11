POL-PPWP: Trio attackiert 14-Jährigen

Kaiserslautern (ots) - Ein 62-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag vor einem 13-jährigen Mädchen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Der 62-Jährige folgte dem Mädchen in einen Laden in der Danziger Straße. Dort entblößte er sich und manipulierte an seinem Glied. Das Mädchen flüchtete sich zu ihrem Vater, der die Polizei rief. Der Mann wurde von weiteren Zeugen in dem Laden festgehalten, bis die ...

