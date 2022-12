POL-KR: Einladung zum Pressetermin: Polizei bestreift Krefelder Weihnachtsmarkt mit der Politie Zeeland

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld hat zwei Heranwachsende in einem Einfamilienhaus an der Straße "Hinter Sollbrüggen" auf frischer Tat gefasst und festgenommen. Das Duo hatte am Donnerstagvormittag (1. Dezember 2022) die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und war so in das Haus gelangt. Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die beiden und informierte die Polizei. Die Beamten umstellten das Gebäude und konnten ...

mehr