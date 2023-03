Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Unfallflucht auf der Landstraße 135 - Kleintransporter gesucht

Freiburg (ots)

Eine 65-jährige Frau befuhr mit ihrem weißen Nissan Qashqai am Donnerstag, 02.03.2023, kurz vor 11.00 Uhr, die Landstraße 135 in Richtung Schlächtenhaus, als ihr unweit des Klosters Weitenau ein Kleintransporter, teilweise auf ihrem Fahrstreifen, entgegengekommen sei. Dabei sollen sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge gestreift haben. Der Kleintransporter fuhr weiter in Richtung Steinen. Am Spiegel des Nissans entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970250, sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Kleintransporter geben können. Der Kleintransporter könnte weiß gewesen sein.

