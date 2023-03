Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Mutmaßliche Randalierer attackieren Mann - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 03.03.2023, haben zwei mutmaßliche Randalierer in Wutöschingen einen Mann angegriffen. Gegen 01:00 Uhr war ein Bewohner der Straße Brunnenäcker wach geworden, weil die Alarmanlage eines Autos vor seinem Haus ausgelöst hatte. Als er nachsah, entfernte sich zwei Personen. Wie er feststellen musste, waren an zwei geparkten Autos mehrere Reifen platt, zumindest einer schien zerstochen. Der Bewohner machte sich auf die Suche und traf in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs tatsächlich zwei junge Männer an. Beide waren ca. 180 cm groß und hatten Kapuzen über ihre Köpfe gezogen. Als er Mann die beiden ansprach, sollen sie ihn attackiert haben und davongerannt sein. Durch die Alarmanlage wurden möglicherweise weitere Personen auf dem Vorfall aufmerksam. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell