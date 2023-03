Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Autofahrerin kommt von der Autobahn ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 02.03.2023, gegen 06:20 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der A 98 in Höhe Laufenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Die 56-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto und die Leitplanke wurden beschädigt. Ein Abschleppdienst barg den Pkw. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

