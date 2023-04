Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht zur Jugendschutzkontrolle durch die Polizei Apolda zu einer stattfindenden Veranstaltung in Apolda

Bei der am 15. April 2023 stattfindenden Veranstaltung "We are the Future" in einem Veranstaltungsobjekt in Apolda, wurde durch die Polizeiinspektion Apolda unter Mithilfe des Jugendamtes Weimarer Land eine Jugendschutzkontrolle avisiert. Die Kontrolle wurde des Weiteren mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei vor Ort realisiert.

Um 01:34 Uhr wurden die Kontrollmaßnahmen am Veranstaltungsobjekt mit dem Vertreter Jugendamt vor Ort begonnen.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle befanden sich lediglich 43 Gäste sowie 4 Mitarbeiter eines gewerblichen Sicherheitsdienstes im Veranstaltungsraum.

Die Kontrollmaßnahmen wurden um 2:09 Uhr vor Ort ohne strafrechtlich relevante Feststellungen beendet. Die festgestellten niederschwelligen Verstöße wurden entsprechend vor Ort dokumentiert und werden im Nachgang den zuständigen Behörden schriftlich zur weiteren Prüfung in eigener Zuständigkeit zugesandt.

Im Rahmen des Abgangsverkehrs von der Veranstaltung kam es dann doch noch zu einer verbalen Beleidigung durch einen männlichen Veranstaltungsbesucher zum Nachteil eines eingesetzten Beamten des Einsatzzuges.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell