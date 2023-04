LPI-J: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto ertappt

Kahla, Hermsdorf (ots) - Bei umfangreichen Kontrollen konnten am Wochenende bei gleich mehreren Personen Betäubungsmittel durch Polizisten der PI Saale-Holzland und der Einsatzunterstützung Jena aufgefunden und beschlagnahmt werden. So erwischten die Beamten Freitagabend eine 17-jährige Eisenbergerin mit einer geringen Menge Cannabis in Hermsdorf. Ebenfalls in Hermsdorf war ein 24-jähriger mit einer geringen Menge Marihuana unterwegs. In Kahla hatte ein 44-jähriger ...

