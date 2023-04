Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Auseinandersetzung betrunken mit dem Traktor weggefahren

Stadtroda, Hermsdorf (ots)

Am Freitagabend kam es in der Wiesenstraße in Reichenbach zu einer Streitigkeit zwischen einem 42-jährigen und einem 66-jährigen. Diese gipfelte in eine Körperverletzung, wobei der Täter wenig später mit seinem Traktor alkoholisiert nach Hause fuhr. Dort konnte er durch Beamte der PI Saale-Holzland angetroffen werden. Stattliche 1,34 Promille hatte der Täter vorzuweisen. Eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein wurde sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung erwartet den 66-jährigen nun auch ein längeres Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell