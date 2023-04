LPI-J: Zaunpfosten und Koppelschnur entwendet

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich wieder einmal Unbekannte an Fahrzeugen im Weimarer Stadtgebiet zu schaffen. Die Täter trennten mittels unbekannten Schneidwerkzeug die Katalysatoren von einem Opel sowie von einem Mitsubishi ab und flüchteten mit diesen unbemerkt vom Tatort in Weimar-West. Die Polizeiinspektion Weimar ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahl und sucht Zeugen zur Tat. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, ...

