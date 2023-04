Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stemmhämmer aus Firma gestohlen

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Diebe auf die Gelände zweier Firmen in Nohra ein. Nachdem sie die Umfriedungen beider Firmen gewaltsam entfernten, entwendeten sie sechs Stemmhämmer einer Baumaschinenvermietung. Mithilfe einer Schubkarre sowie eines Anhängers von der angrenzenden Firma verbrachten sie das Beutegut zu ihrem Fluchtfahrzeug. Der Wert der entwendeten Maschinen beläuft sich auf circa 40.000 EUR. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen an die Polizei in Weimar telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu richten.

