Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer spuckt Polizist an

Albersweiler (ots)

Am Abend des 20.2. wurden Polizisten aus Annweiler und Landau zunächst zu einer hilflosen Person nach Annweiler gerufen. Die Person nahm vor Eintreffen der Streifen den Zug nach Albersweiler, von wo aus dann mehrere Anrufe hinsichtlich einer randalierenden Person eingingen. Der 29-Jährige konnte in der Kanalstraße angetroffen werden. Da er alkoholisiert war und sich direkt aggressiv zeigte, wurde er gefesselt. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde er in eine Klinik verbracht. Bei der Zuführung zum Rettungswagen beleidigte er die Beamten auf das Übelste und spuckte einem der Polizisten ins Gesicht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Täter zuvor bereits einen Zugbegleiter angegriffen hatte.

