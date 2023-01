POL-HB: Nr.: 0030 --Spirituosengeschäft ausgeraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 16.01.2023, 17:35 Uhr Am Montagabend raubte ein unbekannter Täter eine Apotheke in der Altstadt aus. Er bedrohte den 25 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Spritze, erbeutete Bargeld und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:35 Uhr betrat der Mann die Apotheke in der Knochenhauerstraße und ging direkt auf den 25-Jährigen zu und hielt ihm ...

mehr