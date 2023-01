POL-HB: Nr.: 0027--Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Kerschensteinerstraße Zeit: 13.01. bis 16.01.23, 6.15 Uhr In Vegesack sprühten Unbekannte in den letzten Tagen unter anderem Hakenkreuze auf Außenfassaden einer Schule in Vegesack. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei wurde am Montagmorgen zu mehreren Farbschmierereien, darunter Hakenkreuze und ein "Heil Hitler" sowie ein NSDAP-Schriftzug, auf das Schulgelände an ...

mehr