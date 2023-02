Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Tag der Verkehrssicherheit" im Bereich Saalfeld

Saalfeld (ots)

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr morgens wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der "Tag der Verkehrssicherheit" in Bereich des Saalfelder Inspektionsdienstes durchgeführt. Gezielte Kontrollen der Verkehrsteilnehmer gab es in Saalfeld und Bad Blankenburg - Schwerpunkt waren Geschwindigkeitskontrollen und Überwachung von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr sowie ganzheitliche Kontrollen hinsichtlich Einhaltung der Bestimmungen der StVO und StVZO. In der Kulmbacher Straße in Saalfeld wurden 34 PKW angehalten und kontrolliert- es wurden fünf Verwarngelder erhoben sowie wenige, sogenannte Mängelscheine an die Fahrerinnen und Fahrer ausgehändigt. Bei knapp 30 kontrollierten Fahrzeugen in Bad Blankenburg wurden ebenfalls fünf Verwarngelder erhoben sowie mehrere Mängelscheine und Kontrollaufforderungen ausgehändigt. Herausragende Verkehrsverstöße o.ä. wurden nicht festgestellt.

