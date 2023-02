LPI-SLF: Diebstahl mit Waffen

Rudolstadt (ots) - Gestern Abend verschafften sich Unbekannte Zutritt zu mehreren Wohnungen von Senioren, die im Betreuten Wohnen in der Weststraße in Rudolstadt leben. Zwei Bewohnerinnen meldeten unabhängig voneinander, dass zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstür klingelte und die Bewohner jeweils in Gespräche verwickelte (u.a. Vorwand Spendensammlerin bzw. Physiotherapeutin). In einem unbeobachteten ...

mehr