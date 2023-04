Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt unter Alkohol

Jena (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr wurde in der Struvestraße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,79 Promille, weshalb ein gerichtsverwertbarer Evidentialtest in der Polizeidienststelle durchgeführt wurde. Die Evidentialmessung ergab einen Wert von 0,39mg/l. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich jetzt wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (0,5 Promille Grenze) verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell