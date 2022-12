LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Suhl (ots) - Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Montagvormittag einen 25-jährigen Seat-Fahrer in der Straße "An der Hasel" in Suhl. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge und weiterfahren durfte er auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 ...

