LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Breitungen (ots) - Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr Montagabend die Strecke von Barchfeld in Richtung Breitungen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Bäume. Der VW überschlug sich in der weiteren Folge und landete auf dem Dach. Der 39-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Um sein Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

mehr