POL-EL: Börger - Pedelec in der Waldstraße gestohlen

Neuenhaus (ots) - Am 29. Oktober kam es zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in Neuenhaus in der Dr.-Picardt-Straße zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein unverschlossenes Herrenrad der Marke "Gazelle" entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenhaus unter 05941/989850 in Verbindung zu setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 ...

