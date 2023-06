Polizei Bonn

POL-BN: Geparktes Fahrzeug in Bonn-Poppelsdorf beschädigt - Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 12.06.2023, gegen 14:00 Uhr, und dem 13.06.2023, gegen 07:30 Uhr, wurde ein auf der Kekulestraße in Richtung Clemens-August-Straße geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug auf der linken Wagenseite erheblich beschädigt - der Verursacher entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern.

Ein Zeuge bemerkte am 13.06.2023, gegen 07:10 Uhr einen lauten Knall gehört und dann gesehen habe, wie ein Lkw mit einem am Heck befestigten Gabelstabler aus dem beschriebenen Bereich des Unfallortes davonfuhr. Zu diesem Lkw liegen derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor.

An dem geparkten Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und prüft auch, inwieweit die dargestellte Zeugenwahrnehmung mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnte. Weitere Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

