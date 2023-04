Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei ermittelt nach Kellerbrand an Oberheydener Straße

Mönchengladbach (ots)

An der Oberheydener Straße im Stadtteil Heyden ist es heute früh um 4.14 Uhr zu einem mit einem lauten Knall einhergehenden Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Drei Personen, die zu dem Zeitpunkt in dem Haus waren, blieben unverletzt. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude; ein vor dem Haus geparktes Auto wurde beschädigt.

Anwohner verständigten am frühen Morgen Polizei und Feuerwehr, nachdem ein lauter Knall sie geweckt hatte. An dem Mehrfamilienhaus, das sich an der Oberheydener Straße in der Nähe des Stapper Wegs befindet, sahen sie Rauch aufsteigen. Binnen weniger Minuten brachten Einsatzkräfte drei Personen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, in Sicherheit. Auch Nachbarn aus den angrenzenden Häusern wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Im Keller des Mehrfamilienhauses war ein Brand entstanden, den die Feuerwehr löschte. Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers wurden hinzugerufen, um Strom und Gas abzustellen, da ein Gasaustritt als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden konnte. Auch ein Statiker vom Bauordnungsamt erschien am Einsatzort. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab und leitete den Verkehr um.

Die Ursache des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte Gas aus einer defekten Gasleitung ausgetreten sein und sich entzündet haben. Beamte der Kriminalpolizei sicherten am Morgen Spuren und vernahmen Zeugen. Die Ermittlungen dauern an. (jn)

