Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Festnahme nach Kellereinbruch und E-Bike Diebstahl

Wesel (ots)

Kräften der Kriminalpolizei fiel am späten Sonntagabend ein 44-jähriger Mann aus Wesel auf, der ein hochwertiges E-Bike dabei hatte. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass das E-Bike bei einem Kellereinbruch in Flüren gestohlen wurde.

Der Mann hatte zudem Betäubungsmittel bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen und das Fahrrad sichergestellt.

Im Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen und Kellereinbrüchen gibt die Polizei nochmal folgende Hinweise:

Bewahren Sie Kaufunterlagen des Fahrrades auf und machen Sie ein Foto von dem Rad. Schließen Sie das Fahrrad nicht nur ab, sondern ketten Sie es an einen festen Gegenstand an - auch im Keller, Gartenhaus oder Hausflur - auch bei nur kurzer Abwesenheit. Lassen Sie das Rad bei der Polizei codieren - codierte Fahrräder werden erfahrungsgemäß viel seltener gestohlen und es kann an Ort und Stelle geprüft werden, ob das Rad vom rechtmäßigen Eigentümer gefahren wird. Fahrradcodieraktionen werden von der Kreispolizeibehörde Wesel in nahezu allen Kommunen regelmäßig angeboten.

Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. Achten Sie auf fremde Personen im Haus und auf dem Grundstück. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht "bloß ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung; Einbrecher kennen jedes Versteck. Verschließen Sie Ihre Fenster (auch Kellerfenster) und Türen. Gekippte Fenster und Balkontüren sind von Einbrechern ganz besonders leicht zu öffnen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Ihr Nachbar kann zum Beispiel den Briefkasten leeren und Zeitschaltuhren können ihr Licht zu unregelmäßigen Zeiten steuern. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Telefonnummern aus, damit Sie für den Notfall erreichbar sind. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung/Ihr Haus. Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen und fragen Sie nach, was diese Personen wollen. Informieren Sie die Polizei, wenn Fensterscheiben klirren und im Treppenhaus oder Keller Türholz splittert; versuchen Sie niemals Einbrecher festzuhalten! Bewahren Sie keine Wertsachen in "einfachen", schlecht gesicherten Kellerräumen oder Kellerverschlägen auf. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort Ihre Polizei über die Rufnummer 110

Bei Fragen oder für eine technische Beratung vor Ort melden Sie sich gerne beim Fachkommissariat Kriminalprävention (Tel.: 0281-107-4410).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell