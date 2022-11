POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Hotelfoyer

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 28.11.2022, ist es in der Elmshorner Ollnstraße zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 14:30 und 19:22 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume. Etwaiges Diebesgut konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Elmshorn noch nicht ...

