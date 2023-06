Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 36-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (31.05.2023) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Freibad in Steinheim an der Murr, nachdem sich ein 36-Jähriger auf Weisung der Freibadleitung hin weigerte, das Gelände zu verlassen. Für den Mann besteht derzeit ein vierwöchiges Hausverbot, da er sich in der Vergangenheit wiederholt über die Freibadregeln hinweggesetzt hatte. Der 36-Jährige sollte von den eingesetzten Polizeibeamten nach draußen begleitet werden, als er angab, noch Kleidung auf der Wiese liegen zu haben. Auf dem Weg dorthin, versuchte der Mann wiederholt in Richtung des Schwimmbeckens zu gelangen und widersetzte sich den Anweisungen der Polizei, sich von diesem fernzuhalten. Da er sich zunehmend aggressiv verhielt, musste der 36-Jährige letztlich zu Boden gebracht werden. Mit angelegten Handschließen wurde er zum Streifenwagen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

