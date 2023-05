Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Taschendiebe in der Au + Küchenbrand + Polizei kontrolliert

Dillenburg (ots)

Herborn- Taschendiebe in der Au

Auch gestern Nachmittag (23.05.2023), gegen 15:05 Uhr, wurde eine Frau Opfer von Taschendieben. Im Einkaufsmarkt in der Unteren Au verwickelte eine Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch über die ausliegenden Bademäntel. In dieser Zeit rempelte ein Mann den Einkaufswagen der Geschädigten an und lenkte sie ab. Diesen Moment nutzte offenbar die unbekannte Frau und stahl die Geldbörse der 75-Jährigen. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei sucht nun die beiden bisher unbekannten Personen. Bei der Frau soll es sich um eine schlanke, 160 cm große und rund 30 Jahre alte Person handeln. Die hatte dunkle, kinnlange Haare und sprach gebrochenes Deutsch. Der schlanke, rund 30-40 Jahre alte Mann, war 180 cm groß und hatte laut Zeugen ein südländisches Aussehen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hochelheim: Küchenbrand

Feuerwehr und Polizei rückten gestern Abend (23.05.2023) zu einem Küchenbrand in der Paul-Schneider-Straße aus. Gegen 21:00 Uhr hatte eine mit Öl befüllte Pfanne auf einem Herd Feuer gefangen. Beim Löschversuch durch den Wohnungsbesitzer kam es zu einer Verpuffung und Brandausbreitung auf die Peripherie des Herdes. Im Anschluss gelang es dem 44-jährigen Wohnungsinhaber das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Neben der Feuerwehr Hochelheim waren auch Rettungskräfte und ein Notarzt im Einsatz.

Haiger: Polizei kontrolliert

Der Regionale Verkehrsdienst kontrollierte am 17.05.2023 auf der B277/B54. Zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr führten sie die Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs mit der Zielrichtung "Gefahrgut" durch. Die Polizisten hielten insgesamt 21 Lkws an, von denen sieben mit Gefahrgut beladen waren. Die Verkehrsspezialisten hatten einige Verstöße zu ahnden. Fünfmal war die Ladung nicht gesichert, einmal fehlte die mitzuführende Schutzausrüstung in Form einer Augenspülflasche und zweimal war das Prüfdatum der Feuerlöscher abgelaufen. Weitere Verwarnungsgelder vielen an wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, Geschwindigkeitsüberschreitungen und nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladungen. Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Gießen war mit einem 12 t Lkw unterwegs, der mit Stückgut beladen war. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass nicht nur die Ladungssicherung zu wünschen übrigließ, der Fahrer war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Firma schickte einen Ersatzfahrer, dieser sicherte die Ladung ordnungsgemäß. Nach rund einer Stunde konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Anzeigen kommen nun auf den Fahrer und Halter zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell