POL-LDK: E-Scooter geklaut + keinen Fahrschein gelöst und Widerstand geleistet + Geldbörse gestohlen + Trickdieb in der Franziskaner Straße + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Haiger- E-Scooter geklaut

Auf einen weißen E-Scooter hatten es Unbekannte zwischen dem 18.05.2023 und Sonntagmorgen (21.05.2023) abgesehen. In diesem Zeitraum stahlen sie von einer Terrasse des Mehrfamilienhauses in der Holunderstraße den 370 Euro teuren Razor. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: keinen Fahrschein gelöst und Widerstand geleistet

Gegen 06:45 Uhr alarmierte am Samstagmorgen (20.05.2023) ein Zugbegleiter die Herborner Polizei. Im Zug von Gießen in Richtung Siegen befand sich ein Passagier ohne gültigen Fahrschein, der die Bahn nicht verlassen wollte. Die Ordnungshüter rückten aus. Bei der sich anschließenden Personenkontrolle verweigerte der 25-Jährige zunächst die Herausgabe seiner Personalien und widersetzte sich den Anweisungen der Polizeibeamten. Dillenburger Kollegen eilten zur Unterstützung herbei. Nach deren Eintreffen musste der renitente 25-Jährige aus dem Zug getragen werden. Drei Polizeibeamte wurden durch die Widerstandshandlungen verletzt. Auf den wohnsitzlosen Mann kommen nun Anzeigen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen zu.

Wetzlar-Dutenhofen: Geldbörse gestohlen

Unbemerkt schnappte sich am Freitagmorgen (19.05.2023) ein Dieb die Handtasche einer Seniorin, während diese ihren Einkauf im Auto verstaute. Die Tasche, in der sich auch die Geldbörse der 75-Jährigen befand, lag derzeit im Einkaufswagen. Die Unbekannten nutzten offensichtlich einen günstigen Moment, griffen sich die Tasche und flüchteten. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Die Polizei beziffert den Schaden mit 150 Euro. Wem sind am Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Globus-Parkplatz in der Industriestraße aufgefallen? Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Trickdieb in der Franziskaner Straße

Samstagmittag (20.05.2023) gegen 12:50 Uhr war eine 76-Jährige mit ihrem Rollator zu Fuß unterwegs. Plötzlich bückte sich ein "südländisch" aussehender Mann vor der Seniorin und täuschte offensichtlich vor, einen goldenen Ring vom Boden aufzuheben. Er sprach die Dame an und wollte den Ring an ihren Finger stecken. Da er nicht passte, forderte er die Frau auf, ihren Goldring abzunehmen, ihm zu geben, damit sie den zuvor gefundenen Ring anprobieren könne. Bei der Rückgabe des Ringes, legte er der Seniorin einen anderen Ring in die Handfläche und flüchtete. Als die Seniorin sich ihren Ring anstecken wollte, bemerkte sich den Schwindel und das Fehlen ihres Rings. Die Polizei sucht nun nach dem dreisten Trickdieb. Dieser soll 30-40 Jahre alt und rund 170 cm groß sein. Er hatte eine sportliche Statur und an den Seiten kurzrasierte schwarze Haare, sowie eine Halbglatze. Er war bekleidet mit einer Bluejeans und dunkelblauer Sportjacke. Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Aßlar:

Bereits am 06.05.2023 kam es in der "Hohe Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren den Zaun in Höhe der Hausnummer 2 und hinterließ einen 300 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

Im Schwalbengraben streifte ein Unfallfahrer im Vorbeifahren die Fahrerseite eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW. Die Reparatur des Lupos wird rund 1.000 Euro kosten. Der Unfallverursacher hinterließ an der Windschutzscheibe des beschädigten VW einen Zettel mit seiner Rufnummer. Im Nachhinein stellte der Geschädigte fest, dass die Telefonnummer so nicht vergeben ist. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall am Mittwoch (17.05.2023), zwischen 14:30 Uhr und 19:20 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar:

Auf dem Parkplatz in der Christian-Kremp-Straße beschädigte ein Unbekannter einen schwarzem BMW und flüchtete. Offenbar beim Einparken stieß der Unfallfahrer gegen die vordere linke Tür der Beifahrerseite und verursachte einen 800 Euro teuren Schaden. Die Besitzerin bemerkte den Schaden bei ihrer Rückkehr am Mittwochabend (17.05.2023). Hinweise zu dem Unfallfahrer, der zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr gegen den 1-er BMW stieß, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

