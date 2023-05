Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei sucht grünen A3 + Motorhaube zerkratzt + Roller gestohlen + in Hütte eingedrungen

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eibelshausen: Polizei sucht grünen A3

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Dammstraße sucht die Polizei nach einem grünen Audi A3. Dieser hatte am Mittwochabend (17.05.2023) gegen 18.00 Uhr beim Ausparken einen weißen Toyota und eine Leitbake beschädigt. Sie Unfallfahrerin fuhr offenbar rückwärts aus einer Parklücke in Höhe der Hausnummer 11, überfuhr dabei eine seitlich hinter ihrem Audi am Fahrbahnrand stehende Leitbake und touchierte den weißen Prius am Stoßfänger hinten rechts. Ohne sich um den 800 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete die Unfallfahrerin in ihrem grünen A3. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Fahrerin und ihrem Audi geben können, werden gebeten, die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Herborn-Burg- Motorhaube zerkratzt

Zwischen Dienstag (16.05.2023), 19:00 Uhr und Mittwoch (17.05.2023), 10:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Renault zu schaffen und kratzten das Wort "Landkreis" in die Motorhaube des schwarzen Clio, der zu diesem Zeitpunkt unter einem Carport in der Gänsweide stand. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen: Roller gestohlen

Unbekannte stahlen einen 800 Euro teuren Roller des Herstellers Italjet. Zwischen 22:00 Uhr am Dienstagabend (16.05.2023) und 07:00 Uhr am Mittwochmorgen (17.05.2023) schoben die Diebe den gelben Formula 50 vom Hof in der Wetzlarer Straße, schlossen ihn offenbar kurz und flüchteten. Hinweise zu den Dieben, sowie zum Verbleib des Rollers, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg - Volpertshausen: in Hütte eingedrungen

Diebe kletterten in der Nacht zu Mittwoch (17.05.2023) über einen Zaun in der Rheinfelser Straße, um auf das Grundstück zu gelangen. Dort begaben sie sich zu einer Scheune und beschädigten eine Holzverkleidung. Im Anschluss drangen sie durch ein Fenster in die Scheune ein, aus der sie eine Handkreissäge stahlen. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise, zu den Dieben, die zwischen 20:00 Uhr und 16:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

