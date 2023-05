Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Stabmattenelemente gestohlen + falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck +Opel zerkratzt + Maschinenbrand in Halle +

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Stabmattenelemente gestohlen

Wann genau die Diebe sich an dem Zaun der Dillenburger Stadtwerken zu schaffen machen, ist derzeit noch nicht bekannt. Dienstagmittag (16.05.2023) fiel der Diebstahl auf. Unbekannte hatten sich offenbar mit einem Fahrzeug samt Anhänger zu dem Gelände im Dillfeld hinter dem Tierheim begeben. An der linken Geländeseite schnitten sie den Stabmattenzaun auf und gelangten auf das Grundstück. Dort luden sie etwa vierzehn Stabmattenelemente, sowie die dazugehörigen Pfosten auf und flüchteten. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dillfelds aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Dillenburg- Opel zerkratzt

Einen schwarzen Opel zerkratzten Unbekannte am Dienstag (16.05.2023) zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr. In diesem Zeitraum parkte der Insignia Sports Tourer in der Hof-Feldbach-Straße in Höhe der Hausnummer 2. Die Vandalen trieben einen tiefen Kratzer in den Lack der Beifahrerseite und hinterließen einen 1.500 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck

Dienstagmittag (16.05.2023) gelang es Betrügern, eine Dillenburgerin zu täuschen und Bargeld, sowie Schmuck zu stehlen. Gegen 12:00 Uhr klingelten die Unbekannten bei der Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Sie zeigten einen offenbar gefälschten Ausweis und gaukelten vor, Wasseruhren und Heizungen zu überprüfen. Unter diesem Vorwand gelangten sie in die Wohnung der Seniorin. Im weiteren Verlauf ging die Dame mit einem der Betrüger in den Keller, während die beiden anderen in der Wohnung verblieben. Sei nutzen die Gelegenheit und suchten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie. Der Schaden beläuft sich auf 2.300 Euro. Nachdem die angeblichen Stadtwerkemitarbeiter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Dame den Diebstahl. Wem kann Hinweise zu den drei bisher unbekannten Männern geben? Personenbeschreibung der Betrüger: 1. Person: kräftige Statur, etwa 175 cm groß, 30-40 Jahre, bekleidet mit grauer Arbeitskleidung und führte eine Schreibunterlage mit sich 2. Person: sehr kräftige Statur, 30-40 Jahre alt und 175 cm groß, trug ein "Schlabber T-Shirt" 3. Person: schmale Statur, 180cm groß, 30-40 Jahre, bekleidet mit grauer Arbeitskleidung und einer Schirmmütze

Die drei Männer wurden als Südländer beschrieben und trugen Arbeitshandschuhe.

Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Unfallfahrer flüchtet

Zwischen 06:20 Uhr und 15:25 Uhr beschädigte am Montag (15.05.2023) ein Unbekannter einen Seat. Der weiße Leon stand in diesem Zeitraum in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 18. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkam sah sie den rund 800 Euro teuren Schaden an der Frontschürze linksseitig. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Daubhausen: Maschinenbrand in Halle

Heute (17.05.2023) in den frühen Morgenstunden wurde die Polizei über einen Brand in der Firmenhalle im Leuner Weg informiert. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt einer in der Halle befindlichen Maschine ausgegangen. Der Sachschaden wird mit 300.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Wetzlar- gegen Außenspiegel geschlagen

Während ein 68-Jähriger mit seinem orangefarbenen Duster in der Silhöfer Straße hielt, kam ein Unbekannter auf seinem E-Bike vorbeigefahren, schlug gegen den linken Außenspiegel des Renaults und flüchtete in Richtung Ludwig-Erk-Platz. Er hinterließ einen 400 Euro teuren Schaden am Spiegel. Wer hat den Vorfall gestern Nachmittag (16.05.2023), gegen 15:15 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem E-Bike Fahrer geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Kinder angesprochen

Die Polizei prüft aktuell einen Vorfall, wonach ein Autofahrer am Montag (15.05.2023) in Burgsolms eine Gruppe von 9-Jährigen Kindern angesprochen haben soll. Laut Aussagen eines der Mädchen aus der Gruppe, hielt ein Autofahrer in Grundschulnähe bei den Kindern an und fragte, ob sie Süßigkeiten haben wollten. Die Kinder verneinten und gingen schnellstmöglich nach Hause. Das Mädchen berichtete seinen Eltern von diesem Vorfall, die wiederrum die Polizei informierten. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und konnte den Fahrer ermitteln. Die Ermittlungen laufen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

