Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Bürogebäude eingedrungen + Kennzeichen an Roller angebracht und gefahren + Fluchten

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach: in Bürogebäude eingedrungen

Mehrere Türen hebelten Unbekannte auf, um in die Büroräume eines Gebäudes "Im Höfchen" zu gelangen. Im Inneren brachen sie zwei Tresore auf, durchwühlten diese und flüchteten mit Bargeld. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind im Zeitraum zwischen Freitag (12.05.2023), 15:00 Uhr und Montag (15.05.2023), 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeug im Bereich der Straße "Im Höfchen" aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Kennzeichen an Roller angebracht und gefahren

Mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss nun ein 18-Jähriger rechnen. Der Herborner hatte Versicherungskennzeichen an seinen Roller angebracht, die allerdings für einen anderen Roller ausgegeben waren. In der Junostraße kontrollierten Beamte der Herborner Polizei den jungen Mann gestern Abend (15.05.2023) gegen 23:00 Uhr. Es folgte eine Anzeige. Rund eine Stunde später, gegen 00:00 Uhr, kam der 18-Jährige den Ordnungshütern zwischen Burg und Uckersdorf auf besagtem, nicht versicherten Roller, entgegengefahren. Nun folgte eine zweite Anzeige, diesmal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der Herborner offensichtlich keinen Führerschein besitzt und die Sicherstellung des Rollers.

Unfallfluchten:

Herborn:

Einen rund 1.000 Euro teuren Schaden hinterließ ein Unfallfahrer am Samstag (13.05.2023) an einem blauen Hyundai. Der Besitzer hatte seinen i10 gegen 10:00 Uhr auf einem der vorderen Parkplätze auf dem Schießplatz abgestellt. Als er um 11:30 Uhr zurückkehrte bemerkte er den Unfallschaden an der Frontstoßstange. Offensichtlich war ein Unbekannter beim Rangieren aus oder in die Parklücke vor dem i30 gegen diesen gestoßen. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar:

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (12.05.2023) sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen den hinteren Kotflügel eines am Kornmarkt stehendenschwarzen Mercedes und flüchtete im Anschluss. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten. Als der Besitzer zu seinem GLE zurückkehrte bemerkte er den Schaden und fand einen Hinweiszettel mit Daten an seinem Auto befestigt vor. Die Polizei sucht nun die Person, die den Zettel an der Frontscheibe des Benz befestigte und bittet diese, sowie weitere Zeugen, sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Leun-Bissenberg:

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter den am rechten Fahrbahnrand in der Allendorfer Straße Höhe der Hausnummer 2 abgestellten weißen Ford. Er beschädigte den hinteren linken Kotflügel und das Rücklicht. Ohne sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Zusammenstoß zwischen Mittwochabend (10.05.2023), 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen (11.05.2023), 07:05 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell