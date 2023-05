Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Porsche brennt - 150.000 Euro Schaden + betrunken gefahren + Unbekannte geben sich als Bundespolizisten aus und kontrollieren + Wo ist das Oldtimer Motorrad?

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal- Eigentümer gesucht

Ende April stellten Beamten der Dillenburg Polizei mutmaßliches Diebesgut sicher. Die Polizei sucht nun die Besitzer der Gegenstände, bei denen es sich im Einzelnen um eine Heckenschere der Marke Florabest, einen Metallbesenstiel mit Metallzinken, zwei Absperrpfosten, eine Teleskopleiter, eine Skateboard der Marke Hudura und einen schwarzen Motorradhelm handelt. Personen, denen solche Gegenstände gestohlen wurden, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Kriminalpolizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg- Porsche brennt - 150.000 Euro Schaden

Dillenburger Polizisten wurden am Samstag (13.05.2023), gegen 17:55 Uhr, zu einem brennenden Fahrzeug in der Rathausstraße gerufen. In der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses brannte ein Porsche Carrera 911. Die alarmierte Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Auto. Der Schaden wird mit rund 150.000 Euro beziffert. Der, durch das Feuer, entstandene Schaden am Gebäude kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Brand- und Rauchentwicklung mussten die Hausbewohner temporär evakuiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg - Flucht vorm Amtsgericht

Auf den Parkplätzen vor dem Dillenburger Amtsgericht touchierte ein Unbekannter offenbar beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten roten Peugeot an der linken vorderen Stoßstange und dem Radkasten. Ohne sich um den 4.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unbekannten am Donnerstag (11.05.20223), zwischen 10:45 Uhr und 11:40 Uhr beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Herborn: Parkplatzrempler

Eine 39-Jährige parkte am Samstag (13.05.2023) zunächst mit ihrem Audi auf dem Kallenbachparkplatz und im Anschluss auf dem Herkules Lebensmittelparkplatz im Hüttenweg. An einer der beiden Örtlichkeiten fuhr ein Unbekannter gegen den hinteren rechten Stoßfängers des grauen A1 und hinterließ einen 800 Euro teuren Schaden. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 09:30 Uhr und 12:40 Uhr verursachte, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn- Schönbach- betrunken gefahren

Mit über zwei Promille setzte sich in der vergangenen Nacht (15.05.2023) eine 40-Jährige hinter das Steuer ihres Golfs und fuhr los. Kurz hinter dem Ortsausgang Schönbach in Richtung Amdorf verlor sie die Kontrolle über ihren silbernen VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Für die Promille-Fahrerin folgte eine Blutentnahme auf der Herborner Wache und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte sie die Polizeistation wieder verlassen. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Wetzlar- Unbekannte geben sich als Bundespolizisten aus und kontrollieren

Wegen Nötigung, Amtsanmaßung und dem Missbrauch von Titeln ermittelt nun die Wetzlarer Polizei. Drei bisher Unbekannte betraten am Freitagabend (12.05.2023) am Domplatz die dortige Kaffeerösterei. Dort sprachen sie einen 31-Jährigen und seinen 26-Jährigen Begleiter an. Die Unbekannten gaben sich als Beamte der Bundespolizei aus und wollten die beiden Männer "kontrollieren". Sie durchsuchen den 26-Jährigen und nahmen seinen Ausweis aus der Tasche. Weiterhin leuchteten sie in seine Augen, angeblich um die Pupillenreaktion zu testen. Im weiteren Verlauf sollte der 26-Jährige gefesselt werden. Als den beiden Geschädigten die Situation suspekt vorkam und sie sich nach den Dienstausweisen der vermeintlichen "Zivilpolizisten" erkundigten, nahmen diese Reißaus und flüchteten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen. Wer kann Hinweise zu den drei, bisher unbekannten Personen geben?

Beschreibungen der Unbekannten:

Person 1: weiblich, 16-17 Jahre, normale Statur, lange schwarze Haare, zu einem Pferdeschwanz gebunden, Brillenträgerin, sie war bekleidet mit einer schwarzen Lederhose, schwarzen Schuhen und pinkfarbener Jacke. Sie führte einen pinken Schirm mit sich

Person 2: männlich, mitteleuropäisches Aussehen, 18 Jahre, 180 cm groß, normale Statur, er hatte blonde, glatte, kurze Haare und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzer Jeans.

Person 3: männlich, asiatische Erscheinung, 18 Jahre, 180 cm groß und schlank, er hatte glatte, schwarze Haare bis über die Ohren und trag einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und schwarzer Hose.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Fensterscheibe eingeworfen

Durch das Klirren einer Scheibe wurde der Bewohner eines Mehrfamilienhausen in der letzten Nacht (15.05.2023), um 00:10 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Offenbar hatte Unbekannte einen Gegenstand gegen die Scheibe geschleudert und diese dabei beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen in der Krämerstraße aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Waldsolms-Brandoberndorf: Wo ist das Oldtimer Motorrad?

Bei Aufräumarbeiten in einer Kfz-Werkstatt bemerkten die Besitzer das Fehlen eines Oldtimer Motorrads und erstatteten Strafanzeige. Aufgrund von Zeugenaussagen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Krad der Victoria Werke bereits zwischen dem 01.12.2021 und dem 31.01.2022 gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Krads KR 25 HM AERO geben können. Wer hat das auffällige Motorrad seit Januar 2022 gesehen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Solms-Albshausen - Lagerhalle aufgebrochen

Am Freitag (12.05.2023) zwischen 01:40 Uhr und 02:30 Uhr drangen Diebe in eine Lagerhalle im Laubacher Weg ein. Zunächst verbogen sie die Streben des Metalltors um auf das Gelände zu gelangen. Im Anschluss rissen sie das Schiebetor zur Lagerhalle auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Inneren stahlen sie ein Schweißgerät und ein Karosserie Ausbeulgerät. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, sowie zu den gestohlenen Gegenständen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

